Cierra sus puertas la bicicletería Madrid tras 73 años de historia en Plaza Mitre

Luego de más de siete décadas de actividad, la histórica Bicicletería Madrid anunció el cierre definitivo de su local en Plaza Mitre, poniendo fin a una tradición familiar que acompañó la infancia de varias generaciones.

El establecimiento fue durante décadas un punto clásico de recreación para familias, turistas y vecinos de la ciudad. “Tras tantos años de felicidad haciendo disfrutar a niños y no tan niños, hemos decidido cerrar nuestras puertas para siempre, dejando atrás tantos momentos inolvidables y una atención que pasó de generación en generación”, expresaron a través de un posteo en redes sociales.

La historia del negocio comenzó con el abuelo de la familia, continuó con su hijo y por último su nieto. “Hoy cerramos un ciclo que comenzó con mi abuelo Miguel y siguió con mi padre ‘Tito Madrid’, como lo llamaban sus clientes. Ellos nos inculcaron el amor por esta profesión”, señalaron.

Durante décadas, el local ofreció alquiler de distintos vehículos recreativos que marcaron la infancia de muchos marplatenses. “Niños, adultos, clientes locales o turistas disfrutaban de nuestros sulkys, autitos, karting y bicicletas. Incluso han pasado celebridades del mundo artístico”, recordaron.

En el mensaje también hubo palabras de agradecimiento para quienes acompañaron al negocio durante tantos años. “Queremos agradecer a todos esos clientes que han pasado por nuestra bicicletería dándonos la oportunidad de llenar de dicha nuestros corazones y los de tantos niños”, manifestaron.

Finalmente, la familia se despidió con un emotivo mensaje para la comunidad. “Gracias, gracias, gracias. Les estaremos eternamente agradecidos por confiar en nosotros durante tantísimos años. Hasta siempre”.