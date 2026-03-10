El bar era tradicional en la zona y cierra sus puertas.

La crisis económica que afecta a la gastronomía sigue golpeando fuerte a distintos comercios, algunos recientes y otros históricos, que deben cerrar sus puertas.

En el caso de Buenos Aires, llegó a un emblemático local de Palermo, que combinaba funciones de pizzería y discoteca. Los administradores decidieron liquidar todos los bienes de la antigua sede ante la mudanza a una nueva ubicación.

El establecimiento se trasladará a la calle Serrano al 1551, motivo por el cual se realizará un remate online hoy, martes 10 de marzo, a partir de las 15:00 horas. En esta subasta se pondrá a la venta una amplia variedad de mobiliario, equipamiento de cocina y tecnología, ideal para comerciantes del rubro que busquen equiparse a un menor costo.

Entre los artículos destacados en el remate se encuentran:

Mobiliario de salón: 85 sillas plásticas apilables, 30 mesas plegables de madera, mesas altas con banquetas de diseño industrial y cinco boxes de madera completos.

85 sillas plásticas apilables, 30 mesas plegables de madera, mesas altas con banquetas de diseño industrial y cinco boxes de madera completos. Equipamiento de cocina: horno pastelero industrial de 12 moldes, mesadas de acero inoxidable (lisas y con bacha), estantes de acero inoxidable y 30 barriles para bebidas de 30 y 50 litros.

horno pastelero industrial de 12 moldes, mesadas de acero inoxidable (lisas y con bacha), estantes de acero inoxidable y 30 barriles para bebidas de 30 y 50 litros. Refrigeración: tres heladeras tipo mostrador de 3 y 4 puertas, heladeras verticales de una puerta y freezers verticales exhibidores y de pozo.

tres heladeras tipo mostrador de 3 y 4 puertas, heladeras verticales de una puerta y freezers verticales exhibidores y de pozo. Sonido e iluminación: parlantes profesionales, amplificadores de alta potencia e iluminación tipo spot para salón.

parlantes profesionales, amplificadores de alta potencia e iluminación tipo spot para salón. Climatización y otros: tres equipos de aire acondicionado de 15.000 frigorías, calefactores de exterior tipo hongo, un termotanque eléctrico, computadora táctil con monitor integrado para punto de venta y estructura para cerramiento de vereda.

Esta liquidación refleja la difícil situación que atraviesan los negocios gastronómicos en las zonas de mayor movimiento nocturno de la ciudad, con locales que deben adaptarse o trasladarse para sobrevivir en un contexto económico complejo.