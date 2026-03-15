Alerta por el desempleo en Mar del Plata: "Se multiplicó por seis veces la gente que se queda sin trabajo por día"

Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el delegado regional Daniel Buccico advirtió que "los fondos de desempleo pasaron de ser tres por semana a cinco diarios" en Mar del Plata y señaló que más de 20 empresas locales son auxiliadas por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Plan de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo (Preba).

En principio, con respecto a la registración y las medidas de salud y seguridad controladas en la temporada, explicó en comunicación con Extra, la radio de 0223, que realizaron "más de 3500 inspecciones en toda la Costa Atlántica", para las que implementaron "un nuevo mecanismo" y detectaron "un 40% de jornadas distintas, es decir mal registración parcial".

Según apuntó, los empleados "referían que trabajaban una cantidad de horas mucho mayor a la que se presentaba en la documentación", al mismo tiempo que notaban "un descuido generalizado por la salud y la seguridad", donde entre otras cuestiones no visualizaron "inversiones para cuidar a aquellos que hacen ganar dinero a los empresarios".

En paralelo, al referise a la notoria "baja general de la venta tanto en números como en unidades en cualquier rubro", Buccico también aseguró que "la Provincia ha hecho un esfuerzo gigantesco para auxiliar en Mar del Plata a una cantidad muy importante de empresas a través del plan provincial Preba, en el cual parte del salario lo paga el Gobierno bonaerense".

Sin embargo, aclaró que se trata de "un monto pequeño porque está la decisión del Gobierno nacional de no aumentar el Salario Mínimo Vital y Móvil, que es la referencia sobre la que se hace la parte del Estado provincial", y señaló que en total son 19 empresas locales las que forman parte de ese programa, mientras hay otras cuatro en gestión.

Más de 20 empresas locales son auxiliadas por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Plan de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo (Preba).

"Abarcan entre 500 y 550 trabajadores que reciben o van a recibir este dinero. Se renueva cada 3 meses y está sujeto a los ingresos que tenga la Provincia y el Ministerio, que se ven disminuidos porque, por ejemplo, en el primer bimestre la recaudación global de Nación es la más baja de los últimos 20 años a valores constantes. Es decir que la baja del consumo repercute inmediatamente en la caída de la recaudación de los impuestos coparticipables", agregó.

Caso Textilana

Por su lado, el líder la cartera provincial en Mar del Plata comentó que siguieron la problemática "con mucha preocupación" y contó que "a pesar de ser una empresa de ciclo completo, ya que procesan la lana, la convierten en hilado, tiñen, tienen su propia fábrica de cierres y solo compraban en el exterior era una fibra especial", hace 8 meses el gerente ya les había advertido sobre esta "situación de crisis" justificada por "la baja del consumo".

En otro punto, advirtió que "los fondos de desempleo que se tramitan a través de Anses -y necesitan un visado del Ministerio de Trabajo- pasaron de ser uno, dos o tres por semana a cinco por día, es decir que se multiplicó por cinco o seis veces la gente que se ha quedado sin trabajo".

"La persona que va a a tramitar el fondo de desempleo es porque estuvo en blanco. Y también hay quienes el consumo los dejó afuera. Contrataban a una persona irregularmente, pero le daba un trabajo constante, mientras ahora ya no tienen la posibilidad de llevar dinero a su casa y eso repercute en el conjunto de la sociedad. Pasamos de cuatro o cinco por semana a 20. En el corto plazo va a ser insostenible incluso para que puedan seguir cobrando ese dinero", sentenció Buccico.