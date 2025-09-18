En Mar del Plata, el desempleo afecta a 20 mil personas: es la tasa más baja desde 2003

Con una leve desaceleración en la comparación interanual, el desempleo en Mar del Plata durante el segundo trimestre del 2025 alcanzaba al 6,3% de la población, según los datos que dio a conocer este jueves por la tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Se trata de una leve retracción porcentual de apenas un 0,1% con respecto al 6,4% que se había registrado en el mismo período de 2024. El dato que se dio a conocer esta tarde grafica que en los últimos 12 meses mil marplatenses recuperaron sus fuentes de ingresos.

A la tasa del desempleo que afecta a 20 mil vecinos se le suman, además, 46 mil personas que se encuentran ocupadas pero demandantes de un segundo empleo y 41 mil personas subocupadas. Es decir, en General Pueyrredon hay 107 mil personas que se ven atravesados por alguna problemática laboral.

De esta manera, Mar del Plata se ubica por debajo del promedio nacional con mejores indicadores que grandes centros urbanos. Gran Resistencia (10,8%), Gran Buenos Aires (9,8%), San Nicolás - Villa Constitución (9,3%), Gran Córdoba (8,9%), Ushuaia - Río Grande (8,3%), Gran Rosario (7,7%), Bahía Blanca - Cerri (7,5%), Gran La Plata (6,9%), Corrientes (6,7%), Salta (6,6%) y Gran Mendoza (6,4%) encabezan el ranking a nivel nacional.

Por su parte, la tasa de actividad (que mide la población económicamente activa sobre el total), llegó a un 48,2% mientras que la tasa de empleo (mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población económicamente activa) fue del 45,1%.

Fernando Muro, secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de General Pueyrredon, destacó que la tasa del 6,3% es la más baja desde 2003 para el segundo trimestre.

"No se festeja, solo se continúa. Sabiendo que es un dato duro, parte de una clara tendencia a la baja, el cual indica que el camino largo es el correcto: el privado es el que genera el trabajo genuino, para eso necesita que el Estado le quite trabas, le facilite las habilitaciones, le elimine tasas, lleve adelante ordenanzas estratégicas para fomentar e incentivar, se desalambre y se abra", agregó.

A nivel nacional, las tasas de actividad y empleo en 31 aglomerados urbanos se ubicaron en 48,1% y 44,5%, respectivamente. Y la tasa de desocupación, que se calcula sobre la población económicamente activa, fue del 7,6%.