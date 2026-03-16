Una mujer se desorientó y manejó 6 kilómetros en contramano por la Panamericana

Así quedó la camioneta de un conductor que circulaba por la zona tras chocar contra un patrullero.

Una mujer se desorientó mientras conducía por la autopista Panamericana, a la altura de la ciudad de Campana, y manejó en 6 kilómetros en contramano por el carril rápido. Como consecuencia, se desató una persecución de película a cargo de la Policía.

Todo arrancó en la subida de colectora norte y Chiclana, cerca de la planta de la empresa Holcim, cuando los automovilistas que circulaban en sentido correcto se vieron sorprendidos por un Toyota Corolla que avanzaba en dirección opuesta.

Minutos después, al menos una decena de patrulleros y móviles de seguridad vial del municipio se sumaron al operativo para intentar frenar la marcha. Mientras, la conductora no frenó ni atinó la marcha en ningún momento, mucho menos a tirarse a la banquina.

La mujer recorrió más de 6.000 metros, completamente desorientada —de acuerdo a los primeros reportes—, mientras los efectivos intentaban bloquearle el paso.

Sin embargo, el momento culmine se dio en el kilómetro 70, donde una Toyota Hilux 4x4 chocó violentamente contra uno de los patrulleros que formaban parte del operativo cerrojo. El conductor y el resto de los involucrados debieron ser trasladados a un hospital, aunque ninguno presentaba lesiones de gravedad.

Finalmente, los policías lograron interceptar y detener a la mujer del Corolla. Por otra parte, el test de alcoholemia que le realizaron dio negativo y la protagonista del siniestro admitió que se puso "nerviosa".