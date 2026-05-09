Terminó dentro de un pozo en pleno temporal: sorpresa en Larrea y España

Vecinos de la zona de Larrea y España amanecieron este viernes con una imagen inesperada: un automóvil quedó incrustado dentro de una excavación cercada por obras, en medio de las consecuencias que dejó el fuerte temporal en Mar del Plata.

El vehículo, un Volkswagen Golf azul, apareció dentro del pozo delimitado con vallas y cintas de peligro, en una esquina donde se realizan trabajos sobre la calzada. Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del hecho y si hubo personas heridas.

El vehículo encajado quedó trabado con restos de piedras y escombros. Foto: 0223.

Según relataron vecinos del sector, todo habría ocurrido durante la madrugada y bajo la intensa lluvia. Una de las hipótesis es que el conductor no haya advertido la señalización de la obra debido al agua acumulada y las malas condiciones de visibilidad, aunque esto todavía no fue confirmado oficialmente.

La escena generó sorpresa entre quienes pasaban por el lugar durante las primeras horas del día. El auto quedó atrapado entre escombros y tierra removida, mientras el sector seguía vallado por los arreglos que se ejecutan tras los daños ocasionados por el temporal.

Vecinos dejaron un cartel en tono bromista. Foto: 0223.

En medio de las alertas meteorológicas y las calles anegadas que afectaron distintos puntos de la ciudad, las autoridades reiteraron la importancia de extremar la precaución al circular, especialmente en zonas intervenidas por obras o con pavimento deteriorado.