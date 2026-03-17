Arrestaron a una de las protagonistas de Baywatch por un insólito motivo

La actriz Alexandra Paul, conocida por su trabajo en la famosa serie Baywatch de la década del 90, fue arrestada el fin de semana en Wisconsin por participar en una operación en defensa de los derechos de los animales.

La estrella de la ficción protagonizada por David Hasselhoff fue parte del grupo que entró a un controvertido criadero de la zona en la que vive y liberó a decenas de perros de raza beagle. Ahora la acusan de “allanamiento de morada”.

De acuerdo a lo que sintetizó el medio New York Post, Alexandra Paul protestó este domingo frente a las instalaciones de Ridglan Farms junto a más de 20 manifestantes, todos vestidos con trajes protectores blancos.

El grupo fue grabado irrumpiendo en las instalaciones de la granja, mientras tomaban a los perros y se iban en fila del lugar. Al menos 31 mascotas fueron liberadas de ese criadero, pero se recuperaron 8.

“Algunos de los beagles robados fueron recuperados y devueltos a Ridglan Farms, pero varios siguen desaparecidos. En el lugar de los hechos se incautaron dos vehículos, junto con herramientas para cometer robos y otras pruebas”, declaró el sheriff del condado de Dane, Kalvin Barrett.

De acuerdo a un informe del canal de televisión local WMTV, Ridglan Farms se convirtió en el blanco de los activistas por los derechos de los animales ya que en sus instalaciones se crían beagles que se usan en investigaciones científicas.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Dane comprende el profundo cariño que la gente siente por los beagles de Ridglan Farms, y respetamos su derecho a expresar esa pasión a través de protestas pacíficas. Nuestra función es velar por la seguridad de todos y responder cuando se produzcan actividades ilícitas. Animamos a cualquier persona que tenga inquietudes sobre el bienestar animal o las prácticas de investigación a que se comunique a través de vías legales y constructivas”, exigió la autoridad policial máxima de la zona.