El cine de acción de luto: murió Chuck Norris

El histórico actor Chuck Norris falleció a los 86 años. Previamente, había sido internado en Hawái por una emergencia médica, y su familia confirmó la triste noticia desde el Instagram personal del artista marcial.

"Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz".

La carrera de Chuck Norris en el cine está marcada por su perfil de héroe de acción imperturbable. Proveniente de las artes marciales, irrumpió en la pantalla grande con un estilo físico y directo que rápidamente lo diferenció dentro del género.

Su salto a la fama llegó con Way of the Dragon, donde protagonizó una recordada pelea contra Bruce Lee. Ese duelo lo posicionó como figura internacional y abrió el camino a una seguidilla de papeles vinculados al combate y la disciplina.

Durante los años 80 consolidó su imagen con títulos como Missing in Action y Delta Force, donde interpretó a soldados duros y patrióticos. Sus personajes reflejaban el clima político de la época, con historias centradas en la guerra y el rescate.

En paralelo, Norris explotó su dominio de las artes marciales en películas como Lone Wolf McQuade, combinando acción con una narrativa de justicia individual. Su estilo sobrio y físico se volvió marca registrada, con escenas de combate como eje central.

Si bien su presencia en el cine disminuyó con el tiempo, su figura quedó instalada como ícono del género. La filmografía de Norris sintetiza una era del cine de acción donde la fuerza, el honor y la determinación definían a los protagonistas.