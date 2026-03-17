Con la reforma del codigo penal, el Gobierno confirmó las leyes que enviará al Congreso

Luego de la aprobación en sesiones extraordinarias de la reforma laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil, el Gobierno nacional avanza con su agenda reformista y ya tiene preparado un nuevo paquete de leyes para enviar al Congreso de la Nación.

Con la reforma del código penal a la cabeza, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, detalló en redes sociales que entre las iniciativas también hay proyectos referidos a la propiedad privada, la ley de expropiaciones, la ley de tierras y que se avanzará con las de discapacidad y financiamiento universitario.

"El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional: modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas. Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana. Además se avanzará con la ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlos con el equilibrio fiscal. Fin", publicó Adorni en X.

Reunión de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El paquete de leyes que enviarán al Congreso fue definido hoy en una reunión de la mesa política en la Casa de Gobierno, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación de Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También formaron parte el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y la senadora Patricia Bullrich. A estos encuentros se suman además el ministro de Economía, Luis Caputo, y el dirigente Eduardo “Lule” Menem, cercano a la hermana del Presidente.