Ampliación de calzada y nuevos semáforos: cambios en una importante avenida de la ciudad

Las obras se realizaron en el tramo comprendido entre Bahía Thetis y el acceso a barrios cerrados.

A través del Ente de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial), la Municipalidad de General Pueyrredon finalizó este jueves la primera de tres etapas en materia de infraestructura vial en la avenida Jorge Newbery.

Según informaron, ampliaron la calzada en 800 metros lineales, construyeron isletas divisorias y colocaron nuevos semáforos con su respectiva señalización vial entre Bahía Thetis y el ingreso al barrio privado Las Prunas.

Con la inclusión de obras integrales de señalización y semaforización vial, quedó finalizada la primera etapa de intervenciones, las cuales incluyeron: los 800 metros lineales de ampliación de pavimento de hormigón que se sumaron a los carriles exclusivos de ingresos, la construcción de isletas divisorias y las obras complementarias correspondientes, como creación de buzones y cableado subterráneo, entre otras.

Desde la Municipalidad aclararon que las obras son financiadas con capitales privados.

Por su lado, la señalética se completó con la demarcación en caliente de sendas peatonales, líneas divisorias de carril, líneas de frenado y flechas indicadoras de giro. En tanto, en los próximos días instalarán las señales de cartelería vial.

Las intervenciones continuarán con la instalación de artefactos LED de alumbrado público y otras dos fases adicionales que contemplan la construcción de un carril suplementario por sentido de circulación hasta el arroyo Corrientes.

De acuerdo a la información del Municipio, estas obras son financiadas mediante capitales privados a través de compensaciones urbanísticas.