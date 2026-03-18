El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó este miércoles que el ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib, fue asesinado en un ataque llevado a cabo por las fuerzas de Israel en Teherán.

Durante una rueda de prensa, Katz afirmó que la intensidad de los ataques contra Irán está aumentando y anunció que tanto él como el primer ministro Benjamín Netanyahu han autorizado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a eliminar a cualquier alto cargo iraní sin requerir autorizaciones adicionales. En sus palabras: “Hoy se esperan sorpresas significativas en todos los ámbitos que intensificarán la guerra que libramos contra Irán y Hezbolá en el Líbano [...] El ministro de Inteligencia iraní, Khatib, también fue eliminado durante la noche”.

Las FDI emitieron un comunicado en el que describieron la operación como “un ataque selectivo en Teherán” basado en inteligencia militar israelí. Khatib dirigía el Ministerio de Inteligencia iraní, la principal entidad encargada de espionaje, vigilancia y operaciones encubiertas a nivel global, especialmente orientadas contra Israel y ciudadanos iraníes opositores.

Además, el organismo señaló que Khatib había ocupado puestos clave en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, principalmente en el área de inteligencia, y que fue una fuente importante de información para las fuerzas israelíes.

Este asesinato se enmarca en una escalada de violencia que comenzó el sábado 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán con el objetivo declarado de eliminar amenazas emanadas de la República Islámica. Entre las bajas provocadas por esos bombardeos se encuentra el ayatolá Alí Jameneí y varios altos mandos militares; su hijo, Mojtabá Jameneí, fue designado como su sucesor.

En represalia, Irán ha respondido con múltiples ataques mediante misiles balísticos y drones dirigidos tanto a Israel como a bases estadounidenses en la región de Oriente Medio, lo que mantiene una tensa situación de conflicto abierto entre las partes.