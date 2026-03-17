La República Islámica respondió a las declaraciones del presidente argentino, calificando sus palabras como una ofensa grave.

La tensión diplomática entre Argentina e Irán escaló luego de que el presidente argentino, Javier Milei, calificara a Irán como enemigo del país. La República Islámica de Irán reaccionó duramente, señalando que las palabras del mandatario cruzaron una "línea roja imperdonable".

Hace una semana, durante un discurso en la Universidad Yeshiva en Nueva York, Milei afirmó: "Vamos a ganar. No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel".

Ante estas declaraciones, Irán expresó que no puede mantenerse indiferente ante las posiciones hostiles del gobierno argentino actual. En un comunicado, la República Islámica advirtió que diseñará una respuesta proporcional a esta enemistad declarada.

El texto iraní destacó que la mano de los enemigos de Irán está manchada con la sangre de inocentes, haciendo referencia a los más de 160 estudiantes de la escuela de Minab que fallecieron tras un ataque con misil estadounidense.

Además, Irán subrayó que "Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación". Por ello, calificaron la postura argentina como una línea roja que no puede ser ignorada.

El comunicado también aclaró que, aunque Irán nunca consideró al pueblo o gobierno argentino como enemigos, las declaraciones de Milei parecen haber cruzado esa línea roja en términos de seguridad nacional.

Finalmente, la República Islámica acusó al presidente argentino de "buscar sacrificar los intereses y la conveniencia nacional en el altar de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí".