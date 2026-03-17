Aldosivi se quedó sin técnico: se terminó el ciclo Farré

Los números son contundentes. Y el rendimiento también. La frase “jugamos a rescatar puntos” que sentenció Guillermo Farré en conferencia de prensa tras la igualdad ante Huracán, el quinto empate seguido jugando como local, no lo ayudó demasiado. A esta altura, con nueve partidos disputados y ningún triunfo, a Aldosivi no le alcanza sólo con eso y, además, no encontró en ningún momento el funcionamiento ofensivo para ilusionarse con sumar de a tres. Por eso, este martes se juntó la dirección con el entrenador y definieron cortar el vínculo y seguir por caminos separados.

Hay dos caras muy distintas del paso de Farré por el “tiburón”. Uno el del 2025, que agarró un equipo condenado y lo salvó del descenso, con cinco victorias en la recta final del torneo y la increíble definición frente a San Martín de San Juan para dejar al conjunto del Puerto en Primera División.

La versión 2026 fue distinta, se empecinó en poner un mediocampo neto de marca y así como ganó solidez defensiva, careció casi por completa de generación de juego y fueron escasas las situaciones de gol que generó en las nueve fechas disputadas. Los tres goles a favor en nueve fechas, hablan por sí solos y el dato es contundente. Lo mejor del año terminó siendo con un once totalmente alternativo por Copa Argentina, donde superó a San Miguel por 3 a 0. Pero al fin de semana, se repitió en los que venían jugando, sin respuestas, el certamen local.

​​​​​​El entrenador de la Reserva, Facundo Oreja, se pondrá al frente del plantel hasta la llegada de un nuevo entrenador. El domingo a las 15.30, Aldosivi juega un partido clave ante Sarmiento en Junín.