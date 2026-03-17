Aldosivi se quedó sin técnico: se terminó el ciclo Farré
Lo que no pasó tras el partido, se concretó esta mañana en el predio de Punta Mogotes. La dirigencia se juntó con el ahora exentrenador y entendieron que era una etapa cumplida y el “tiburón” salió a buscar el reemplazo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Los números son contundentes. Y el rendimiento también. La frase “jugamos a rescatar puntos” que sentenció Guillermo Farré en conferencia de prensa tras la igualdad ante Huracán, el quinto empate seguido jugando como local, no lo ayudó demasiado. A esta altura, con nueve partidos disputados y ningún triunfo, a Aldosivi no le alcanza sólo con eso y, además, no encontró en ningún momento el funcionamiento ofensivo para ilusionarse con sumar de a tres. Por eso, este martes se juntó la dirección con el entrenador y definieron cortar el vínculo y seguir por caminos separados.
Hay dos caras muy distintas del paso de Farré por el “tiburón”. Uno el del 2025, que agarró un equipo condenado y lo salvó del descenso, con cinco victorias en la recta final del torneo y la increíble definición frente a San Martín de San Juan para dejar al conjunto del Puerto en Primera División.
La versión 2026 fue distinta, se empecinó en poner un mediocampo neto de marca y así como ganó solidez defensiva, careció casi por completa de generación de juego y fueron escasas las situaciones de gol que generó en las nueve fechas disputadas. Los tres goles a favor en nueve fechas, hablan por sí solos y el dato es contundente. Lo mejor del año terminó siendo con un once totalmente alternativo por Copa Argentina, donde superó a San Miguel por 3 a 0. Pero al fin de semana, se repitió en los que venían jugando, sin respuestas, el certamen local.
El entrenador de la Reserva, Facundo Oreja, se pondrá al frente del plantel hasta la llegada de un nuevo entrenador. El domingo a las 15.30, Aldosivi juega un partido clave ante Sarmiento en Junín.
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