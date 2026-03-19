"Estoy destrozada, ni una pequeña esperanza": buscan en un circo a una nena de 2 años que está desaparecida

El caso ya trasciende a la provincia de Córdoba, luego de la desaparición de Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años, en Cosquín. Es un tema nacional. Y la desesperación de Tania, su madre, conmueve.

La nena desapareció el 18 de marzo entre las 14:00 y 14:30 en una casa del barrio San José Obrero. Fue vista por última vez por su madre en ese horario, en la puerta de la casa de sus abuelos, y desde entonces no hay rastros confirmados sobre su paradero. Aunque se trata de una medida de rutina sobre el entorno de personas desaparecidas, peritaron los celulares de sus familiares, ya que no se descarta ninguna hipótesis.

Por otro lado, los vecinos encabezaron una búsqueda en un circo que se instaló en Cosquín y luego se desarmó. “Nosotras siempre estuvimos pendientes de mi hija, es imposible que me digan a mí que yo la descuidé. Fue un segundo”, dijo la madre de Esmeralda en TN.

Este jueves Silvana Pen, la fiscal a cargo de la búsqueda, pidió que sean secuestrados los celulares de la familia. El abuelo de la menor trabaja en la recolección de residuos, su mamá es empleada de limpieza y su papá es policía de la provincia, detallaron. Pero lo que llamó la atención de los investigadores fue un particular hallazgo: una planta de marihuana en el patio de la familia que fue cortada y lanzada a un baldío lindero, estiman, mientras buscaban a Esmeralda. Fuentes del caso relacionan el episodio al tío materno de la pequeña.

Al mismo tiempo, una vidente se presentó en la Fiscalía de Fuero Múltiple N° 2 de Cosquín y señaló que a Esmeralda se la habían llevado en un auto rojo, un dato que no fue comprobado. El circo al que apuntó la familia ya fue requisado y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, adelantó que volverá a ser revisado con perros.

Hasta el momento, el operativo no halló ninguna pista que permita avanzar sobre el paradero de la menor. Esmeralda tiene tez trigueña, pelo castaño claro. Al momento de la desaparición, vestía un body de color gris, de mangas largas, sin calzado. Cualquier persona que tenga información acerca de la niña y/o de la desaparición puede comunicarse con el personal policial más cercano y/o con la Unidad Judicial de Cosquín (3541-454985 , 3541-454010, 3541-454356, internos 56801, 56802, 56803).