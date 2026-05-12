Alpine va por todo: la alianza millonaria que podría cambiar el futuro de Colapinto y revolucionaría la Fórmula 1

La escudería francesa negocia un acuerdo histórico con un marca de lujo para la próxima temporada y podría duplicar el ingreso que hoy recibe de BWT.

Alpine atraviesa uno de sus momentos más prometedores desde su regreso a la Fórmula 1 y no solo por lo que ocurre dentro de la pista. La estructura francesa, que en este 2026 logró consolidarse como la quinta fuerza del campeonato tras las primeras cuatro fechas, también busca dar un salto gigante desde lo económico. En ese contexto apareció un nombre inesperado, pero de enorme peso global: Gucci.

La reconocida firma de moda estaría negociando convertirse en el patrocinador principal de Alpine a partir de la temporada 2027, en un acuerdo que podría alcanzar los 60 millones de dólares anuales. La cifra representa el doble de lo que actualmente aporta BWT, empresa que acompaña al equipo desde 2022 y cuyo contrato finalizará al término de este campeonato. De concretarse, sería uno de los acuerdos comerciales más impactantes de los últimos años dentro del paddock.

Aunque Gucci es históricamente identificada con Italia, la realidad es que la marca pertenece al Grupo Kering, conglomerado francés que maneja varias firmas de lujo alrededor del mundo. Allí aparece un nombre clave para entender el posible acuerdo: Luca De Meo. El ex CEO de Renault entre 2020 y 2025 hoy ocupa un rol central dentro de Kering y mantiene una relación muy cercana con la actual dirigencia de Alpine, algo que habría facilitado el inicio de las conversaciones.

Mientras tanto, el presente deportivo del equipo acompaña este crecimiento institucional. La dupla formada por Pierre Gasly y Franco Colapinto se consolidó como una de las más competitivas de la mitad de parrilla y alimenta la ilusión de que Alpine pueda volver a pelear regularmente por podios en el mediano plazo. La estabilidad deportiva resulta clave para atraer inversores y marcas de alcance mundial.

La Fórmula 1, además, atraviesa una transformación comercial inédita. Las grandes firmas de moda y lujo comenzaron a desembarcar con fuerza en el campeonato. Adidas y Castore ya dominan buena parte de la indumentaria oficial de los equipos, mientras que Hugo Boss trabaja junto a Aston Martin y Tommy Hilfiger se vinculó recientemente con Cadillac, la nueva escudería estadounidense que se sumará al Mundial.

En Alpine creen que la llegada de Gucci podría ir incluso más allá de un simple patrocinio económico. Dentro del paddock ya se especula con cambios visuales en el monoplaza, influencia directa en el diseño del livery e incluso una posible modificación en el naming oficial del equipo desde 2027. Por ahora no hubo confirmaciones oficiales, pero desde la estructura francesa tampoco desmintieron las negociaciones, una señal que en la Fórmula 1 suele decir mucho más de lo que parece.