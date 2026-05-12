El brutal elogio a Franco Colapinto que sacude a la Fórmula 1: “Ya mostró su verdadero potencial”

El piloto argentino consiguió su mejor resultado con Alpine en la Máxima y una de las voces más influyentes del paddock quedó sorprendida con su evolución.

Franco Colapinto volvió a convertirse en una de las grandes noticias de la Fórmula 1 tras su enorme actuación en el Gran Premio de Miami 2026. El piloto argentino terminó séptimo con Alpine F1 Team y consiguió el mejor resultado desde su desembarco en la Máxima, consolidando además el crecimiento que viene mostrando en esta temporada.

Aunque había cruzado la bandera a cuadros en la octava posición, Colapinto avanzó un lugar después de la sanción aplicada a Charles Leclerc. El resultado terminó siendo una inyección anímica para Alpine y también para el propio piloto de Pilar, que poco a poco empieza a ganarse un lugar importante dentro de la categoría más exigente del automovilismo mundial.

Uno de los comentarios que más repercusión generó llegó desde la mirada de David Croft, histórica voz de las transmisiones de Fórmula 1 en el Reino Unido. Durante el podcast F1 Nation, el periodista británico aseguró que el argentino completó “su fin de semana más sólido” desde que llegó a la categoría y remarcó que el séptimo puesto refleja claramente la evolución deportiva que viene teniendo dentro de Alpine.

Croft también destacó que Colapinto luce mucho más maduro y consistente respecto de sus primeras apariciones en la Fórmula 1. Además, señaló que el argentino está empezando a mostrar definitivamente el potencial que la escudería francesa detectó cuando apostó por él. Incluso relativizó el toque que protagonizó con Lewis Hamilton y sostuvo que fue una maniobra típica de pilotos que compiten al límite.

Los elogios no terminaron ahí. En la web oficial de la Fórmula 1, el reconocido periodista David Tremayne publicó una columna donde analizó el fenómeno que genera Colapinto tanto dentro como fuera de las pistas. Allí resaltó especialmente el impacto popular que provocó el piloto argentino y cómo reactivó la pasión nacional por la categoría después de la multitudinaria exhibición de Alpine realizada en Buenos Aires.

Con este resultado en Miami, Colapinto cerró el mejor fin de semana de su carrera en la Fórmula 1 y reafirmó su crecimiento dentro de una Alpine que parece haber dado un salto competitivo en la zona media de la parrilla. Ahora, todas las miradas estarán puestas en el próximo desafío del argentino: el Gran Premio de Canadá 2026, que se disputará el 24 de mayo en Montreal y donde buscará seguir sorprendiendo al mundo del automovilismo.