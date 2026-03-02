Aldosivi intentará poner fin a su racha negativa como visitante en el Torneo Apertura 2026. El "tiburón" perdió las tres veces que salió de Mar del Plata y necesita comenzar a sumar en su excursión a Banfield por la octava fecha. El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Florencio Sola.

En lo que va del torneo, Aldosivi se encuentra último en la Zona B sin victorias, con tres puntos acumulados, producto de tres empates en el José María Minella. Cuando le tocó salir de la ciudad, no pudo traerse nada de La Plata, Victoria ni Santa Fe. En la búsqueda de seguir encontrando el funcionamiento, Guillermo Farré realizará una modificación en el equipo titular, con el ingreso de Guillermo Enrique en el lateral derecho en reemplazo de Rodrigo González. El resto, serán los mismos que visitaron a Unión en el "15 de Abril".

De esta forma, los once serían: Axel Werner; Guillermo Enrique, Nicolás Zalazar, Fernando Román y Lucas Rodríguez; Esteban Rolón, Federico Gino, Roberto Bochi y Alan Sosa; Nicolás Cordero y Junior Arias.

Banfield llega tras una derrota en casa ante River Plate (1-3) y atraviesa una profunda crisis institucional. Así y todo, en lo futbolístico, el equipo de Pedro Troglio suma dos victorias y acumula 7 puntos.