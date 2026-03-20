Vecinos redujeron a ladrón que quiso robar una camioneta

Un hombre que intentó robar una camioneta estacionada en el barrio San Martin fue aprehendido por personal policial luego de que lo redujeran los vecinos. Las autoridades judiciales en turno ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.

El hecho ocurrió cerca de las ocho de la noche del jueves en inmediaciones de las calles Echeverría y Calabria cuando los vecinos redujeron al sujeto que quiso robar el rodado de un hombre que llegaba a su vivienda.

Tras un llamado al 911 los efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar y vieron que un grupo de personas tenían reducido al sujeto que presentaba lesiones leves: fue trasladado previamente a un centro de salud para su atención, determinándose que no revestían gravedad.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de causa por robo en grado de tentativa y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.