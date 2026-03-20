De una fuga en un control a un allanamiento: hallan droga e importante suma de dinero

La cocaína hallada en la moto incautada en un control de tránsito en Madariaga.

Un allanamiento realizado en una vivienda de la localidad de General Madariaga ubicada en calle Suiza al 800 permitió avanzar en una investigación por tenencia y posible comercialización de estupefacientes, con el resultado de la incautación de droga, dinero en efectivo y un teléfono celular.

El procedimiento se enmarca en una causa que tuvo su origen días atrás, cuando un joven de 22 años se dio a la fuga durante un operativo de control policial, abandonando la motocicleta en la que se desplazaba.

Al ser trasladado el rodado al playón de seguridad, los efectivos realizaron una requisa en la que hallaron en su interior diez bolsas de nylon que contenían clorhidrato de cocaína.

A partir de ese hallazgo, se iniciaron tareas investigativas que derivaron en la solicitud de una orden de allanamiento para el domicilio del sospechoso. La medida se concretó en una propiedad de calle Suiza al 890.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron la incautación de marihuana, una suma de 5.248.900 pesos en efectivo y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis. En el lugar se encontraba además una mujer.

La causa es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8, a cargo del fiscal Walter Mercuri, quien dispuso las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación.