Entró a robar a un local de celulares y lo atraparon atrás del mostrador
Sucedió en un local céntrico. Tiene 36 años y fue notificado de la formación de una causa penal.
La recorrida que personal de Infantería abocado al Operativo De Sol a Sol hacia en el centro terminó con la aprehensión de un hombre en el interior de un local de celulares al que había ingresado con fines de robo.
El personal observó el frente forzado del local ubicado en La Rioja casi San Martín y redujo detrás de un mostrador al hombre de 36 años que había ingresado con fines de robo.
En su poder secuestraron una mochila con seis celulares, dos baterías y algo más de treinta mil pesos de cambio.
El imputado fue trasladado a la comisaría primera donde labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa. El fiscal Fernando Berlingeri dispuso la notificación de causa y el traslado a Tribunales para prestar declaración.
