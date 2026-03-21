De película: así fue la persecución al joven de 15 años que robó una camioneta en Estación Norte

Así detuvo la policía al adolescente de 15 años que robó una camioneta en Estación Norte

Anoche un adolescente de 15 años fue detenido en Mar del Plata después de robar, junto a otro delincuente, una camioneta en el barrio Estación Norte. Tras una violenta persecución hacia el barrio Libertad, la policía logró aprehenderlo.

En las últimas horas apareció una grabación de las cámaras de seguridad de la zona, donde se puede ver en imágenes el momento en que la policía alcanza al delincuente y disparan para reducirlo.

Los hechos

El episodio comenzó en la madrugada de ayer, después de que dos chicos a bordo de una moto sorprendieran a una mujer de 52 años y le sustrajeran su camioneta Jeep.

El vehículo fue visualizado poco después en jurisdicción de la Comisaría sexta, de modo que desde allí comenzó una persecusión para poder detenerlo. El adolescente abandonó el rodado robado en Rio Negro y Santa Cruz e intentó continuar la fuga a pie, pero fue interceptado a la brevedad.

El fiscal Marcelo Yanez Urrutia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la formación de causa por el delito de robo y su traslado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.