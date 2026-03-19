Aldosivi tiene tres candidatos para suceder a Farré

En el Puerto se dio el golpe de timón en el mismo punto del viaje que emprendió en 2025. En aquel entonces, se fue Yllana tras nueve partidos sin victorias. Y este 2026 el capitán fue Guillermo Farré, hasta acá. ¿Quién conducirá el barco a partir de ahora?

La faceta ofensiva, el punto a mejorar.

Hay una decisión tomada en la dirigencia de Aldosivi: el interinato de Facundo Oreja será solamente por un partido. Contrario a lo ocurrido el año pasado, cuando Charlier tomó el cargo y siguió hasta el Clausura. En este caso, el entrenador de la Reserva estará al frente del primer equipo el domingo 15.30 ante Sarmiento, en Junín. Luego se cerrará a uno de los tres apuntados.

Según pudo saber 0223, la comisión directiva de Aldosivi maneja tres posibilidades concretas. Entre los directores técnicos que buscaron, los que se ofrecieron y nombres que surgieron, las negociaciones se acortaron a esas posibilidades. La idea es cerrar cuanto antes al nuevo entrenador, pero el apuro merma con Facundo Oreja (ex jugador del club y ex asistente del Porto hasta el Mundial de Clubes) al mando del próximo desafío.

Junior Arias todavía no convirtió en el torneo.

Oreja dirigió ayer su primera práctica y esta mañana empezará a definir el once inicial para el próximo juego. Tras el convulsionado martes con salida de Farré y entrenamiento a cargo de los preparadores físicos, quienes dispusieron trabajos regenerativos luego del exigente partido bajo la lluvia del Minella ante Huracán, un hombre de la casa se hará cargo del plantel y de la ilusión de la gente. Conseguir el primer triunfo en la temporada y ante un rival directo, es un objetivo de tan corto plazo como importante.

Facundo Oreja dirigirá contra Sarimiento.

La semana que viene, de no mediar inconvenientes, Aldosivi tendrá una nueva cara en la conducción de su equipo profesional. Con tres goles en los primeros nueve juegos, el reseteo de las variantes ofensivas y la confianza de los jugadores de ataque serán aspectos claves en los que deberá trabajar el cuerpo técnico que asuma. Esas características busca la dirigencia aldosivista para enderezar el barco.