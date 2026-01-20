El plan de Farré toma forma: Aldosivi cerró a su refuerzo N°15 y no se retira del mercado

El "Tiburón" cerró a su decimoquinto refuerzo y continúa armando un plantel amplio y experimentado para el inicio de la temporada 2026.

A pocos días del debut en el Torneo Apertura, Aldosivi continúa activo en el mercado de pases y confirmó la llegada de un nuevo defensor central, puesto que tanto necesitaba teniendo en cuenta la cantidad de bajas que tiene en dicha zona. La nueva incorporación que llegará esta tarde es Nicolás Zalazar. El futbolista alcanzó un acuerdo este lunes y se convirtió en la decimoquinta incorporación del equipo dirigido por Guillermo Farré, que apuesta fuerte a la profundidad del plantel de cara a un semestre exigente en la Liga Nacional.

Zalazar, que cumplirá 29 años la próxima semana, llega al conjunto marplatense luego de una temporada con continuidad en Instituto, donde disputó 23 partidos. Surgido en San Lorenzo de Almagro, el zaguero debutó en Primera en la temporada 2016/2017 y desde entonces construyó una carrera marcada por la regularidad y la experiencia en distintos contextos competitivos.

Tras su etapa inicial en el "Ciclón", Nicolás Zalazar pasó por Atlético de Rafaela, All Boys y Platense, club con el que logró el ascenso a Primera División en 2021. Ese rendimiento le permitió dar el salto al exterior para sumarse al Bursaspor de Turquía, en lo que fue su primera experiencia internacional dentro de una carrera que luego mantendría ese perfil itinerante.

De regreso en el fútbol argentino en 2022, defendió los colores de Defensa y Justicia, antes de volver a armar las valijas para jugar en Ñublense de Chile y Junior de Barranquilla en Colombia. Ese recorrido le aporta a Aldosivi un central acostumbrado a distintos estilos de juego y con roce tanto local como internacional.

La llegada de Zalazar se suma a un mercado de pases muy activo para el conjunto marplatense, que incorporó nombres en todas las líneas. En el arco arribaron Axel Werner e Ignacio Chicco; en defensa ya estaban Lucas Rodríguez, Joaquín Novillo, Guillermo Enrique y Federico Laurelli; mientras que el mediocampo se reforzó con Esteban Rolón, Alan Sosa, Franco Leys y Rodrigo “Chila” Márquez.

En ofensiva, Guillermo Farré contará con alternativas como Junior Arias, Nicolás Cordero, Mauro Da Luz y Tomás Fernández, completando un plantel que todavía podría sumar uno o dos nombres más antes del cierre del libro de pases, el martes 27 de enero.

El debut oficial de Aldosivi en el Torneo Apertura será este jueves 22, cuando reciba desde las 17 a Defensa y Justicia en el estadio José María Minella, en el cruce interzonal de la primera fecha con el objetivo de arrancar con el pie derecho el año.