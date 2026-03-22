Escándalo en la NBA: Washington Wizards y Oklahoma City Thunder terminaron a las piñas en la tribuna

El partido entre Washington Wizards y Oklahoma City Thunder terminó de la peor manera posible: con empujones, insultos y hasta piñas que se trasladaron a la zona del público. Lo que parecía un cierre normal de cuarto se convirtió en una escena caótica que obligó a frenar el juego y revisar todo lo ocurrido durante varios minutos.

Todo se desató tras un doble convertido por Anthony Gill, alero de los Wizards, en los instantes finales del cuarto. Inmediatamente después de la jugada, Jaylin Williams y Justin Champagnie comenzaron a forcejear debajo del aro, en una típica discusión de pintura que rápidamente se salió de control.

La tensión escaló en cuestión de segundos cuando el propio Gill se metió en el cruce junto a Ajay Mitchell, jugador del Thunder. El tumulto fue creciendo y terminó desplazándose hasta los asientos ubicados detrás del tablero, con varios protagonistas intercambiando empujones e intentos de golpes ante la sorpresa total del público presente.

Una vez que la situación fue contenida por los árbitros y el personal de seguridad, comenzó una extensa revisión de lo sucedido. Las sanciones no tardaron en llegar: Champagnie y Williams recibieron dos faltas técnicas cada uno, lo que derivó en su expulsión automática del encuentro. Además, Mitchell y Cason Wallace también fueron castigados con una técnica y terminaron descalificados.

Tras el partido, el entrenador del Thunder, Mark Daigneault, dejó en claro su desacuerdo con el fallo arbitral. “No coincidí con su evaluación después de hablar con ellos y ver el partido en el entretiempo”, explicó, aunque también reconoció el diálogo con el jefe de árbitros, John Goble, para intentar bajar la tensión.

El episodio dejó una mancha en un partido que prometía ser uno más del calendario, pero que terminó con imágenes poco habituales incluso para la intensidad de la NBA. Ahora, resta saber si la liga aplicará sanciones adicionales, en un contexto donde la conducta de los jugadores vuelve a estar en el centro de la escena.