Tragedia en Ruta 74: un joven y su bebé murieron tras chocar contra un árbol volviendo de la costa

Una familia oriunda de Santiago del Estero protagonizó un trágico accidente en la Ruta 74, cerca de General Madariaga, mientras regresaba a su provincia tras haber trabajado en Pinamar durante la temporada.

El vehículo, una Toyota Hilux, impactó violentamente contra un árbol, lo que provocó la muerte inmediata de su conductor, Marcio Flores (24), y su bebé. Además, su mujer, Antonella Ovejero (31), que formaba parte del grupo familiar fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permanece internada en estado grave.

El accidente ocurrió este domingo, cerca de las 6, en el kilómetro 18 de la Ruta 74, por causas que se están investigando.

Los bomberos de Madariaga y personal de emergencias llegaron rápidamente al lugar y rescataron a las víctimas de la camioneta, que quedó con la trompa destruida.

En el lugar del accidente trabajaron personal de AUBASA, ambulancias del Hospital Municipal y efectivos de la Policía Vial. Las autoridades investigan las causas que provocaron que la camioneta perdiera el control y terminara fuera de la ruta.