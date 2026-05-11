La mamá de Bastián Jerez lanzó una rifa para pagar los costos de la internación

La madre de Bastián Jerez lanzó una rifa solidaria para pagar los costos de la internación de su hijo, quien se recupera de las heridas sufridas por el choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en Pinamar.

Según publicó Macarena Collantes en su cuenta de Instagram, cada número tiene un costo de $10.000 y se sortean cinco premios: un costillar, una pava eléctrica, un termo y una freidora de aire.

Además, la mujer señaló que se pueden comprar mediante el envío de una transferencia a su alias basti.maca, perteneciente al Banco Provincia.

El niño de 8 años se encuentra alojado desde febrero en el Hospital Italiano de San Justo, luego de permanecer un mes en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi).

Bastián fue ingresado en el Materno Infantil.

Manuel Molinari, el conductor de la Amarok; Noamí Quirós, que manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño, se encuentran imputados por el delito de lesiones culposas agravadas.

Cómo fue el accidente

El 12 de enero de este año, Bastián viajaba en un UTV junto a su padre y Quiros cuando chocaron de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por Molinari. El niño se encontraba en el asiento delantero y sin el cinturón de seguridad al momento del impacto, que le provocó heridas gravísimas, incluyendo múltiples fracturas de cráneo, lesiones cerebrales, daños en la columna cervical y compromiso hepático.