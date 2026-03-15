En Pinamar eliminarán la tasa vial sobre los combustibles

Autos sobre la costanera de Pinamar, donde no se pagará más el 3% adicional en los combustibles.

El municipio de Pinamar anunció que dejará de aplicar el recargo del 3% sobre el precio de los combustibles que regía en el distrito. La decisión fue acordada entre el departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Pinamar, con el objetivo de reducir costos para quienes se movilizan por el partido.

La denominada tasa vial había sido incorporada al código tributario municipal en 2023. El tributo consistía en un cargo del 3% calculado sobre el precio del combustible sin impuestos y se aplicaba en las estaciones de servicio del distrito.

Con la suspensión de ese gravamen, el gobierno local apunta a aliviar el gasto en combustible tanto para residentes como para trabajadores y turistas que se trasladan por la ciudad.

Desde el municipio detallaron que la decisión se pondrá recién en vigencia luego del período de Semana Santa, a fin de aprovechar la gran movilidad dentro del partido por el receso turístico que tendrá desarrollo a principios de abril.

Las autoridades locales destacaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a impulsar el desarrollo económico y mejorar las condiciones para quienes viven, trabajan o visitan Pinamar, uno de los destinos más elegidos de la costa atlántica.