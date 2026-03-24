Buscan a los dueños de ruedas, celulares y mochilas robados en Mar del Plata

En la continuidad de una investigación a cargo de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (Odepa) que culminó con el secuestro de varios elementos, se difundieron sus imágenes para intentar dar con los propietarios de ruedas, celulares y mochilas que fueron sustraídas.

En el operativo que tuvo lugar en la zona de calles Rodolfo Walsh y Guillermo Magrassi el pasado 2 de febrero se incautaron múltiples objetos cuya procedencia se intenta establecer.

Entre los elementos figuran dos celulares Motorola y dos Samsung, una mochila rosa, un bolso negro con prendas en su interior y una mochila negra y amarilla.

Son ruedas rodado 14, 15 y 18 marca Goodyear, Pirelli , Cinturato y Bridgestone.

Tambien se busca a los dueños de ruedas rodado 14, 15 y 18 marca Goodyear, Pirelli , Cinturato y Bridgestone, esta última con llanta de aleación.

Las personas que reconozcan alguno de los objetos deberán presentarse en la Comisaría Decimotercera y comunicarse previamente al 2234949983.

En el caso de los teléfonos celulares, deberán concurrir a la sede de Odepa, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14, a fin de realizar su identificación y eventual restitución.