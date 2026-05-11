Entraron por el techo y le abrieron la cabeza con un martillo delante de su hijo de 4 años

Una cámara de seguridad registró cómo fue el ingreso de los malvivientes a la vivienda.

Una escena de terror tuvo lugar en González Catán durante la madrugada del viernes, cuando cuatro delincuentes armados y encapuchados ingresaron a una vivienda familiar, golpearon salvajemente al dueño con un martillo y encerraron a su pareja y a su hijo de cuatro años. La violenta secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, lo que facilitó la difusión e investigación del caso.

Según la información recopilada por los investigadores, los delincuentes descendieron por el techo de la vivienda y forzaron la entrada principal mientras las víctimas dormían.

El dueño del inmueble, de 27 años, advirtió rápidamente la situación e intentó resistirse. Sin embargo, los malvivientes lo redujeron a golpes —e incluso uno de ellos le abrió la cabeza con un martillo— y lo ataron de las muñecas mientras duró el robo.

Al grito de “dólares y oro”, los delincuentes le hicieron vivir a la familia un verdadero calvario durante varios minutos.

“¡Un bebé de 4 años pasando esto por segunda vez! No respetan nada. ¡Le abrieron la cabeza a mi pareja de un martillazo porque no teníamos plata! Si esas balas salían, mi pareja no la contaba. Es triste que te esfuerces en tener tus cosas y, de la nada, unos pende... menores de edad caigan así en plena madrugada”, escribió una de las víctimas en sus redes sociales.

Dos menores de 14 y 16 años fueron detenidos.

Tras el violento episodio, la Policía Bonaerense detuvo a dos menores de 14 y 16 años acusados de participar del hecho, que fue caratulado como robo agravado por el uso de arma, bajo la modalidad “entradera”.

Por estas horas, los investigadores trabajan intensamente para dar con los otros dos implicados, que permanecen prófugos.