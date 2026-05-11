Denuncian a una preceptora por quedarse 50 mil dólares de un viaje de egresados

"Me patiné la plata", admitió la apuntada de quedarse con U$D 50 mil de un viaje de egresados.

Un hecho verdaderamente insólito dio lugar en la localidad bonaerense de Bragado, donde una preceptora de la Escuela Técnica N°1 fue denunciada por quedarse el dinero destinado a un viaje de estudios que los alumnos de sexto año debían realizar el año pasado a El Bolsón.

La causa que está siendo investigada por la Justicia de Mercedes apunta contra una mujer identificada como S.S.F, quien se encontraba a cargo de recaudar y administrar los fondos —una cifra cercana a 50 mil dólares— destinada al viaje de egresados.

Así se ve el frente de la Escuela Técnica N°1, histórica para la localidad.

Las víctimas pertenecían a la "promo 2025", que debía viajar, al igual que sus antecesoras desde 2018, sin la intervención de una empresa turística y bajo la coordinación de la propia institución. No obstante, el viaje previsto entre octubre y noviembre pasado nunca logró realizarse debido a la intromisión de una de auxiliar docente.

En primera instancia, se le comunicó a las familias que el vuelo había sido reprogramado por la aerolínea pero nadie sospechó, ya que otros cursos venían de viajar bajo la misma modalidad. Pasaron las vacaciones de verano y, ya en marzo, se informó que el viaje sería en abril. En este punto, las idas y vueltas ya eran tantas que despertaron las alarmas entre los padres del curso.

"Me patiné la plata", admitió la preceptora responsable de la recaudación

La trabajadora de la escuela apuntada ante las demoras dejó de responder los mensajes y desapareció completamente del radar, por lo que alumnos y padres se acercaron organizadamente hasta su domicilio para exigir respuestas. Allí, ante el reclamo generalizado, reconoció que usó el dinero.

Hasta el momento, no trascendió oficialmente qué destino tuvieron los fondos ni en qué habrían sido utilizados.

La denuncia penal fue presentada por 38 particulares damnificados y quedó en manos de la Justicia de Mercedes, ya que Bragado pertenece a ese departamento judicial.

El abogado penalista Federico Etchehun representa a las familias afectadas y sostuvo que el caso fue encuadrado preliminarmente como una presunta “estafa agravada”.