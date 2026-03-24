Volvió a ver a la ex tras varios meses: la atacó a golpes y la violó

Un hombre de 29 años acusado de golpear y violar a la ex pareja fue detenido el fin de semana en la ciudad, se negó a declarar en Tribunales y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán mientras avanza la investigación a cargo de la fiscal Florencia Salas.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, fue personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia y de la comisaría undécima el que llevó adelante la orden de allanamiento, registro, secuestro y detención ordenada por la Justicia de Garantías tras el pedido de la fiscal Florencia Salas.

Intervino la Comisaría de la Mujer y la Familia.

El agresor y una mujer trans de 22 años habían mantenido una relación de pareja que culminó hace varios meses tras un episodio de violencia. En esa oportunidad la víctima hizo una primera denuncia que, a partir de su radicación en otra localidad, no pudo prosperar.

El viernes pasado la joven volvió a Mar del Plata, fue sorprendida por la tormenta y ante la imposibilidad de regresar pasó la noche en la casa del ex. El sábado a la mañana fue atacada a golpes por el hombre que además la abusó sexualmente, por lo que volvió a denunciarlo tras retirarse del lugar.

Fue trasladado a Tribunales.

La causa por abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas fue remitida a la Unidad Funcional de Instrucción N°1 que dispuso una seria de medidas que permitieron confirmar los hechos y, de esa manera, avanzar con el pedido de detención. En el operativo que se hizo en la vivienda secuestraron un celular del imputado y ropa de cama para ser peritada.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer para preservar la identidad de la víctima, cuenta con varios procesos penales previos por delitos contra la propiedad y las personas.