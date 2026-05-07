Detienen en la vía pública a un acusado de abuso sexual contra una menor

El sujeto de 30 años detenido en Villa Gesell acusado de abusar de una menor de edad.

Un hombre de 30 años quedó detenido en Villa Gesell en el marco de una causa judicial por abuso sexual agravado contra una menor de edad, tras un operativo realizado por personal policial en la zona de Paseo 105 entre Avenida 15 y Circunvalación.

La aprehensión fue concretada por efectivos de la DDI de Villa Gesell, junto a agentes de laestación de policía comunal primera, luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas a partir de una denuncia radicada el 24 de febrero en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

De acuerdo a la investigación judicial, el acusado habría cometido los hechos denunciados aprovechando ocasiones en las que la madre de la menor se ausentaba de la vivienda.

Con los elementos reunidos durante la pesquisa, la Justicia ordenó la detención del sospechoso, que finalmente fue localizado e interceptado en la vía pública durante la jornada de este miércoles.

Además, durante el procedimiento fue confiscado un teléfono celular que será analizado en el marco de la causa.

La investigación está siendo llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores, encabezado por el juez Leopoldo Mancinelli.