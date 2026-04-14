Terror: denuncian a un enfermero por abusar de una paciente que no podía hablar

Una paciente de 54 años, que estaba internada en una clínica privada de Neuquén, denunció a uno de los enfermeros por presunto abuso sexual. La víctima habría logrado contar lo sucedido a su familia a través de un mensaje, ya que no podía hablar debido a una traqueotomía.

Según trascendió, la paciente pidió papel y lápiz mediante señas y, cuando se los alcanzaron, le escribió una nota a su familia. En el manuscrito les decía que había sido abusada en tres ocasiones por uno de los enfermeros.

Después de que los familiares recibieron la nota, realizaron la denuncia ante la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres, a cargo de Carolina Mauri. Tras ello se inició una investigación, que incluyó una entrevista a la víctima con adaptaciones por su imposibilidad de hablar.

Además, se dispuso la búsqueda de testimonios del personal del centro de salud, el análisis de la historia clínica de la paciente y la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento.

El Cuerpo Médico Forense evaluó de manera paralela a la mujer, en busca de signos físicos que respalden su relato. El enfermero acusado ya fue identificado y notificado formalmente de la causa en su contra. La Justicia avanza para esclarecer lo ocurrido.