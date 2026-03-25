A tres meses del fatal incendio, reabrió el geriátrico de La Perla en el que murieron tres ancianas: indignación de familiares

La madrugada del 17 de diciembre de 2025 fue trágica para la ciudad de Mar del Plata. En Jujuy entre Balcarce y 11 de Septiembre, el fuego alcanzó al hogar residencial Sagrada Familia. Tres personas murieron, otra sobrevivió de milagro y doce policías fueron trasladados por intoxicación, en el marco de un operativo de urgencia que incluyó a Bomberos y Defensa Civil.

El despliegue tras el fatídico incendio.

Esta semana, familiares de las víctimas se manifestaron en contra de la decisión de la reapertura del lugar. En efecto, el establecimiento volvió a abrir sus puertas. "No les deberían dar la habilitación porque los dueños están imputados en una causa penal por homicidio culposo. No sabemos con exactitud por qué reabrieron", reclamó en diálogo con 0223 el hijo de una víctima.

Según pudo averiguar este medio, desde la cartera de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmaron que el hogar se encuentra debidamente habilitado.

La trágica noche del incendio

En la residencia de tres pisos y una azotea, 27 habitaciones se distribuían el cuidado de los adultos mayores. Todo se volvió una pesadilla a partir del foco ígneo detectado en la habitación 12: el fuego se propagó, el personal de bomberos llegó a sofocarlo pero encontró sin vida a tres ancianas. Tenían 95 años, dos de ellas, y 80 la restante.

El incendio comenzó a gestarse en el segundo piso y se expandió rápidamente de forma horizontal. Si bien pudieron resguardar a la mayoría de los residentes, una cuarta persona que descansaba en el hogar sufrió el impacto y fue trasladada de urgencia. Se salvó, pero pasó por un grave estado de shock durante el día siguiente. Tenía sus brazos y el pecho quemado.

Fallas detectadas y clausura

Posterior al siniestro, la investigación recabo datos en el edificio y las pericias demostraron irregularidades. Un allanamiento en la tarde de la misma jornada de la tragedia, comprobó que no funcionaban los detectores de humo y que el establecimiento no contaba con habilitación provincial. Entonces, se clausuró el local.

El 17 de diciembre de 2025, el fiscal Rodolfo Moure indicó que en total "son cinco imputados". Los tres propietarios y dos cuidadoras quedaron en el foco de la investigación. Por tal motivo, los familiares de las víctimas se lamentaron al ver nuevamente abierto al geriátrico Sagrada Familia, a tres meses de la tragedia.