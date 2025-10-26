Otra vez y hasta cuándo: Zeballos y Granollers campeones en Basilea

Horacio Zeballos y Marcel Granollers coronaron una semana perfecta en el ATP 500 de Basilea, al quedarse con el título tras vencer en la final a Adam Pavlasek y Jan Zielinski por 6-2 y 7-5. El dúo, que viene afianzándose como una de las parejas más sólidas del circuito, sumó así su quinto título de la temporada y el primero de categoría 500 en este 2025.

El marplatense, que lleva varios años como una referencia del dobles mundial, vive su momento más brillante. Con este nuevo trofeo, Zeballos alcanza los 27 títulos ATP en su carrera y firma su temporada más exitosa, con cinco conquistas en un mismo año, un hito que consolida su vigencia y jerarquía a los 40 años.

Granollers, por su parte, continúa demostrando su enorme talento y experiencia en el circuito. Junto al argentino, forman una sociedad que combina inteligencia táctica, precisión y una química que se refleja dentro y fuera de la cancha. En Basilea, mostraron un tenis sólido desde el primer partido, sin ceder sets y controlando cada instancia con autoridad al igual que lo consiguieron este año en Roland Garros y US Open para consagrarse.

El título suizo llega en un momento clave del calendario, con el Masters de París y las ATP Finals de Turín en el horizonte. Allí, Zeballos y Granollers buscarán coronar un año soñado con el gran objetivo que todavía los motiva: cerrar la temporada como números 1 del mundo en el ranking de dobles, una meta tan exigente como posible.