Caos de tránsito tras un choque en cadena entre varios vehículos en ruta 11

Una postal de verdadero caos vehicular obligó armarse de paciencia a los automovilistas que transitaban este jueves por la tarde por la ruta 11 tras un choque en cadena que ocurrió entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 indicaron que el hecho involucró a varios vehículos a pocos metros del ingreso al Parque Camet en sentido a la localidad del partido de Mar Chiquita. En las imágenes que trascendieron se pueden observar daños de distinto grado en los rodados e incluso los airbags encendidos en uno de ellos.

El siniestro, que en principio tuvo como protagonistas a cinco automóviles, complicó el tránsito a la salida de Mar del Plata. El carril en dirección al norte fue interrumpido y el tránsito fue desviado por la ciclovía.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) acudió al lugar para asistir a los conductores. Personal de la comisaría decimoquinta y de la Subsecretaría de Tránsito trabajó en la zona.

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