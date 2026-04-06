Presentan en Mar del Plata el libro “Analfabetos motrices”: una propuesta para debatir el rol del movimiento

La presentación del nuevo libro editado por especialistas de Mar del Plata tendrá lugar en Villa Mitre.

El próximo sábado 11 de abril se llevará a cabo en Mar del Plata la presentación del libro “Analfabetos motrices”, una obra que propone poner en discusión el lugar del movimiento en la infancia y la juventud en la actualidad.

El autor, Mariano Ferro —director del Instituto de Profesorado de Educación Física del club Quilmes—, impulsa esta publicación colectiva en la que también participaron distintos profesionales. Entre ellos, Santiago Mancuso, quien aportó un capítulo centrado en el análisis del movimiento en las nuevas generaciones y ha sido parte años atrás de otro libro vinculado a los juegos entre los más pequeños.

La placa de difusión del nuevo libro de Mariano Ferro.

Según se plantea en la obra, la falta de movimiento de calidad se ha convertido en una problemática creciente. En ese sentido, se advierte que el sedentarismo puede entenderse como una “emergencia pediátrica silenciosa y oculta”, vinculada a cambios en los hábitos de vida. Desde esta mirada, se sostiene que se ha pasado de una “infancia salvaje” a una “infancia domesticada”, con posibles consecuencias en la salud psicofísica.

La actividad se desarrollará desde las 18 en Villa Mitre, ubicada en Lamadrid 3070, con entrada libre y gratuita.

El encuentro se propone como un espacio abierto para la reflexión y el intercambio, con eje en el impacto del sedentarismo y la pérdida del juego en la vida cotidiana de niños y jóvenes.