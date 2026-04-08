Esporte Clube Vitória incorpora una marca digital y empuja una nueva lógica de patrocinio en Brasil

El Esporte Clube Vitória, uno de los equipos tradicionales de Salvador que compite en la Serie A de Brasil, confirmó una asociación comercial con Skokka, plataforma internacional de anuncios clasificados con presencia en 29 países. La novedad no llamó la atención solo por el nombre del nuevo sponsor, sino por lo que representa dentro del mercado actual: una empresa nacida en el entorno digital gana lugar en un terreno que durante años estuvo dominado por bancos, casas de apuestas, bebidas y grandes telecomunicaciones.

Desde la conducción del club, la operación fue presentada como una decisión ligada a la gestión moderna. La dirigencia remarcó que el fútbol profesional necesita ampliar sus fuentes de ingreso y abrirse a nuevos perfiles comerciales para sostener la competitividad. En esa línea, el presidente Fábio Mota ubicó el acuerdo dentro de una etapa de expansión, con foco en profesionalización, resultados y apertura a sectores que antes no aparecían en el mapa tradicional de patrocinio.

Presencia internacional y adaptación a cada mercado

Skokka supera los 15 años de actividad y se define como un servicio que opera bajo criterios adaptados a la normativa vigente de cada país donde tiene presencia. Su modelo se apoya en la publicación de anuncios dentro del segmento adulto, con lineamientos internos que varían según el marco regulatorio local.

En Brasil, la empresa forma parte de la ABIPEA, la Asociación Brasileña de la Industria y Profesionales del Entretenimiento Adulto. Esa participación refuerza una imagen de trabajo alineado con prácticas de autorregulación y estándares de funcionamiento dentro de un sector que suele quedar expuesto a debate público y lecturas sensibles.

Herramientas tecnológicas para reforzar controles

Uno de los puntos que la compañía destaca en su posicionamiento institucional es el uso de Thorn Safer, una tecnología desarrollada por la organización estadounidense Thorn, fundada por Demi Moore y Ashton Kutcher. De acuerdo con lo comunicado por la empresa, la herramienta aplica inteligencia artificial para detectar señales vinculadas a posibles casos de explotación de menores y bloquear publicaciones sospechosas antes de que se activen dentro de la plataforma.

En un escenario donde la seguridad digital se volvió una variable cada vez más observada por usuarios, marcas y socios comerciales, este tipo de recursos también funciona como un mensaje de inversión preventiva. No se trata solo de cumplir con lo básico, sino de mostrar una estructura de control más robusta en un negocio que depende de confianza, reputación y vigilancia constante.

Servicio al usuario, imagen de marca y trabajo con respaldo social

En el plano de atención al cliente, Skokka fue mencionada como candidata al Premio Reclame Aqui 2025, un reconocimiento vinculado a variables como capacidad de respuesta, resolución de reclamos y nivel de satisfacción. Para una plataforma digital, esos indicadores tienen peso porque impactan directamente en la percepción pública y en la credibilidad de la marca.

A eso se suma la colaboración con la ONG Fala Mulher, una organización enfocada en la prevención de la violencia de género y en la promoción de derechos de las mujeres. La alianza incluye campañas informativas y difusión de canales de orientación y apoyo, incorporando una dimensión social al posicionamiento de la empresa.

Alcance del acuerdo con Vitória

El contrato firmado con Vitória abarca presencia en el plantel masculino que disputa la Serie A y también en el equipo femenino, que compite en la máxima categoría. Además, contempla visibilidad en el básquet del club y acciones de comunicación dentro del Estadio Manoel Barradas, con mensajes relacionados con ciudadanía digital y respeto en línea.

En el plano operativo, parte de la inversión también fue orientada a la estructura deportiva. La dirigencia informó que el acuerdo permitió financiar siete vuelos chárter durante el Brasileirão, una medida con impacto concreto en la logística, la recuperación física del plantel y la preparación para un calendario exigente, marcado por traslados largos y alta frecuencia de partidos.

Emmanuel Martínez aparece en medio del nuevo escenario

Junto con el anuncio del patrocinio, el club también comunicó la incorporación del mediocampista argentino Emmanuel Martínez. El futbolista, nacido en Tandil y de 31 años, firmó contrato por dos temporadas y expresó entusiasmo por su llegada, con la expectativa de jugar en el Barradão y sumarse a una etapa que el club busca presentar como renovada.

Martínez desarrolló su carrera entre el fútbol argentino y el ecuatoriano, por lo que suma experiencia internacional a un plantel que intenta consolidarse en la élite brasileña. Su desembarco quedó asociado al mismo clima institucional que rodeó al acuerdo comercial: una señal de reorganización, ambición y búsqueda de mayor solidez deportiva.

Un movimiento que ya tiene antecedentes fuera del fútbol

La entrada de plataformas digitales en el patrocinio deportivo no aparece como un episodio aislado. En otros mercados y disciplinas ya se vieron casos de marcas vinculadas al universo del contenido para adultos que encontraron espacio en competencias y equipos como parte de estrategias de visibilidad masiva, con antecedentes como el de OnlyFans en MotoGP2.

La lógica detrás de esos acuerdos suele repetirse. Por un lado, empresas nacidas en internet buscan legitimidad, exposición y presencia en espacios de alta audiencia. Por otro, los clubes exploran caminos alternativos para sostener presupuesto, infraestructura y rendimiento. En ese marco, la asociación entre Skokka y Vitória encaja dentro de una tendencia más amplia.

Para el club, representa oxígeno financiero y capacidad de reforzar su operación cotidiana. Para la marca, implica entrar en una vidriera de enorme alcance popular. El recorrido futuro del acuerdo va a depender de cómo se acomoden tres factores que siempre pesan en este tipo de casos: negocio, regulación y percepción pública. Por ahora, la señal ya quedó instalada. El mercado de patrocinio deportivo se está moviendo, y el fútbol brasileño empieza a mostrarlo con nombres nuevos.

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