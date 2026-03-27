Quiénes son los novios que desataron un escándalo en Salta por casarse en la Quebrada de las Conchas con permiso falso

Una boda que parecía un evento de lujo en la Quebrada de las Conchas, uno de los paisajes más emblemáticos del norte argentino, terminó en un escándalo judicial y ambiental que conmocionó a Salta. La celebración, que se viralizó en redes sociales por su despliegue de luces, música a volumen alto y una estructura montada en un área natural protegida, fue autorizada con un permiso falso, según confirmaron las autoridades provinciales.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta intervino tras la difusión de imágenes del evento y detectó irregularidades en la documentación presentada. Alejandro Aldazábal, secretario del área, detalló que el permiso exhibido carecía de validez legal: "El papel que exhibía no tiene membretes, no tiene número de expediente, no tiene resolución, es muy improlijo". Además, denunció una falsificación evidente en la firma: "Sacaron una foto de mi firma, la pegaron abajo y se nota al kilómetro que es una foto pegada".

La investigación apunta a que el documento fue confeccionado de manera precaria, con una firma recortada y pegada digitalmente. Esto motivó una denuncia penal por presunta falsificación, además de un sumario administrativo impulsado por el Gobierno provincial. Desde el área ambiental anunciaron que la sanción será "lo suficientemente dura como para que no vuelva a suceder", buscando enviar un mensaje contundente sobre el respeto a las normativas en espacios naturales protegidos.

La polémica también puso en evidencia el marco legal que regula las actividades en la Quebrada de las Conchas. Las leyes 7.070 y 7.107 establecen que para realizar eventos en áreas protegidas se deben cumplir evaluaciones de impacto ambiental y obtener autorizaciones formales con respaldo técnico y jurídico. En este caso, no existió trámite oficial ni permiso válido, lo que agravó la situación y encendió alarmas por el daño ambiental potencial causado por el uso intensivo de sonido, iluminación y estructuras en el entorno.

Finalmente, las autoridades salteñas confirmaron que intensificarán los controles para prevenir que situaciones similares se repitan en esta reserva natural, que protege un patrimonio paisajístico y ecológico único en Argentina. La sanción y la denuncia buscan marcar un precedente claro para preservar estos espacios frente a eventos privados que no respeten la legislación vigente.