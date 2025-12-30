Captaban alumnas de colegios secundarios para trata sexual: hay 33 víctimas y 9 imputados

Un terrible caso de trata sexual se acaba de descubrir en Salta. Se trata de una red que captaba menores de edad de colegios secundarios públicos y privados para ser luego explotadas. Las víctimas ya son 33 y las autoridades judiciales confirmaron que ya tienen nueve imputados.

Días atrás el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio dio lugar al pedido de los fiscales Eduardo Villalba y Roxana Gual de extender el período de investigación del caso, para que puedan reunir elementos probatorios y nuevas denuncias de otras víctimas.

Cómo descubrieron la red de trata

Según Noticias Argentinas la mamá de una de las víctimas realizó una denuncia después de encontrar mensajes de índole sexual en un celular de alta gama que poseía la adolescente sin que ella lo supiera. Entre los mensajes había uno de un remisero, señalado como líder de la banda, donde hacía alusión a la hermana de la menor, de 12 años.

"La perversidad era tal que descartaban a las adolescentes que avanzaban en edad. Cuando ya cumplía los 18 años, las desechaban”, describió el fiscal Villalba sobre la investigación que les permitió imputar a 9 personas. Además confirmó que el fundador de la red recibía dinero por coordinar los servicios sexuales, pero que no era el único que tenía a cargo la captación de las alumnas.

En la investigación descubrieron que todos tuvieron participación, ya que encontraron un denominador común en las víctimas. A todas ellas los acusados “les pedían que consigan más amigas”. Al cierre de la audiencia el fiscal confirmó que falta “analizar un gran cúmulo de material probatorio que podría develar otros delitos, o identificar a otras personas implicadas en esta red de trata sexual”.