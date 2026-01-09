"Yo las probé a todas": el perverso mensaje del líder de la red de trata que estremece a Salta

La justicia de Salta completó una etapa clave de peritajes en la red de trata sexual que captaba menores de edad en diversas escuelas. Hasta el momento, las autoridades identificaron a 33 víctimas, aunque las declaraciones en Cámara Gesell sugieren que el número de afectadas podría seguir aumentando. “De las declaraciones de las chicas surgen otras chicas, y entonces los peritajes se extienden y aparecen más víctimas”, explicó la abogada Sandra Domene sobre el avance del caso.

La investigación determinó que los nueve imputados, entre los que figuran empresarios de alto poder adquisitivo, utilizaban amenazas para silenciar a las adolescentes. El fiscal Eduardo Villalba sostuvo que los acusados descartaban a las jóvenes cuando cumplían la mayoría de edad para buscar nuevas víctimas menores. “Se pudo establecer que algunos de los acusados, antes de ser detenidos, amenazaron a las menores para que no sean delatados”, confirmaron desde la Fiscalía durante el proceso.

Los imputados utilizaban un auto para trasladar a las víctimas.

El estremecedor texto que envió el remisero apuntado

El peritaje de los teléfonos celulares, realizado por la PSA, resultó fundamental para descubrir la existencia de una asociación ilícita dedicada a la explotación sexual. Los dispositivos contenían fotos, videos y mensajes donde los involucrados solicitaban menores para eventos privados y despedidas de soltero, agravando las imputaciones originales. “Necesito una nena para una despedida de soltero”, rezaba uno de los textos enviados a Víctor Chorolque, el remisero señalado como el principal organizador de la red, quien afirmó: "Yo las probé a todas".

El juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio decidió extender la investigación hasta finales de mayo debido a la complejidad de las pruebas recolectadas. La causa, que inició tras la denuncia de una madre que descubrió mensajes sospechosos en el celular de su hija, mantiene en vilo a la sociedad salteña. “Él las seleccionaba y le pasaba fotos a otros hombres; siempre lo contactaban para solicitarle chicas”, detalló la querella sobre el accionar sistemático de la organización.