El fútbol marplatense se une para enviar fuerzas a Leo Fredes

La noticia conmocionó a todo el mundo del fútbol local y los mensajes de aliento y fuerza no pararon de aparecer desde los diferentes clubes y jugadores de todas las instituciones de la ciudad. Leonardo Fredes, el mediocampista ofensivo de Deportivo Norte, sufrió un infarto en la noche del sábado tras una nueva fecha de la Liga Marplatense y, desde ese día, pelea por su vida en el HPC.

El comunicado "aurinegro" el domingo por la noche fue un baldazo de agua fría. Si bien no informaban la situación, rápidamente se conoció el motivo y ahí comenzó una cadena de oración para pedir por la salud de Leo, no sólo un gran futbolista, sino un chico muy querido por todos, tanto en los clubes que jugó, los que fueron sus compañeros y sus rivales.

El sábado, como todos, se puso la "10" de Deportivo Norte para el triunfo 3 a 1 sobre Nación. Ya en su casa, sufrió una descompensación que obligó a que fuera trasladado urgente al HPC, donde tuvieron que reanimarlo tras sufrir un infarto. En total, habrían sido dos las veces que los médicos tuvieron que asistirlo para estabilizarlo.

Desde ese momento, el jugador de 34 años, pelea por su vida. El último parte médico del lunes por la tarde indicó que está estable. Por eso, clubes, amigos, rivales y todo el fútbol marplatense, piden una oración para ayudar a la recuperación de Leo.

