Comenzaron las clases en Mar del Plata: "Un lugar para aprender, pero también para divertirse"

El intendente Agustín Neme encabezó el acto oficial de apertura del Ciclo Lectivo 2026 en la Escuela Primaria Municipal Nº12 “Participación y Solidaridad”, ubicada en Bernardo de Irigoyen 4951barrio San Carlos.

Durante el inicio de clases, el jefe comunal subrayó el rol central de la escuela en la vida de los chicos, no solo como espacio de aprendizaje, sino también como ámbito para compartir, crecer y construir vínculos. “La escuela es un lugar para aprender, pero también para divertirse, hacer amigos y equivocarse”, expresó ante la comunidad educativa.

Además, puso en valor el acompañamiento de docentes y familias en el proceso educativo y alentó a los estudiantes a pedir ayuda cuando enfrenten dificultades. En un tono distendido, también hizo referencia a la Copa del Mundo: "Y este año vamos a disfrutar también del Mundial los que somos futboleros".

Al finalizar el acto, Neme auguró un buen inicio para los alumnos: ”Les deseo de corazón que tengan un hermoso año”. “Y acá está Agustín para lo que necesiten, disfruten este año y gracias por recibirme”, concluyó.

El sistema educativo municipal inició así un nuevo año en sus 33 escuelas primarias, 18 secundarias, 17 jardines de infantes y 2 bachilleratos para adultos.