Quiso matar a un joven a tiros y lo atraparon en un auto robado

Un hombre de 34 años sobre quien pesaba un pedido de captura en una causa por homicidio en grado de tentativa fue aprehendido el lunes a la noche tras una persecución por el robo de un automóvil.

El imputado se desplazaba junto a un joven de 25 años en un VW Gol Trend sustraído en la zona de Lebensohn al 3700. El rodado fue localizado en jurisdicción de la comisaría undécima, se inició una persecución que se extendió por más de cuarenta cuadras que finalizó en la intersección de calles Elcano y Juana Azurduy.

Al identificar al mayor, confirmaron que registraba un pedido de captura activo por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N°5.

El vehículo fue secuestrado y en el marco de una nueva causa por robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada, quedó alojada en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El pedido de captura

El hecho por el que buscaban al imputado tuvo origen el 7 de octubre de 2025, cuando en la intersección de calles Cerretti y Calabria un joven de 22 años fue baleado por un par de sujetos que se desplazaban en moto.

La víctima presentaba cuatro impactos —tres en miembros inferiores y uno en la zona abdominal— y fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

De las primeras averiguaciones surgió que el ataque estaría vinculado a conflictos relacionados con el consumo de estupefacientes.

A raíz de las tareas investigativas se logró identificar al presunto autor y el 21 de octubre pasado se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en calles Calabria al 8400 y Finochietto al 900.

Si bien los procedimientos arrojaron resultado negativo, la justicia dispuso mantener vigente la orden de detención, emitiéndose captura activa del imputado que se hizo efectiva el lunes a la noche.