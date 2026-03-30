Detienen a “dealer” barrial tras dos allanamientos en Las Dalias

Una investigación de la Secretaría de Narcocriminalidad del Área de Delitos Complejos, a cargo del fiscal federal Santiago Eyherabide derivó en la realización de dos allanamientos en el barrio Las Dalias que terminaron con la detención de un hombre y la formación de causa a un segundo involucrado.

Intervino la Policía Federal.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que los procedimientos se llevaron a cabo en inmuebles ubicados sobre la calle Mahatma Gandhi y el arroyo La Tapera, y en Laureano Bautista entre Vuelta de Obligado y el mismo curso de agua.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron una importante cantidad de plantas de cannabis en distintas etapas de crecimiento, elementos destinados a su cultivo, teléfonos celulares, dinero en efectivo, una escopeta con cartuchos y un chaleco balístico.

Arma hallada en una vivienda.

Las pesquisas se iniciaron a comienzos del mes de marzo y estuvieron a cargo de personal de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata. A partir de diversas tareas de campo, los investigadores lograron reunir abundante material probatorio, incluyendo registros fotográficos y fílmicos que evidenciaban el cultivo ilegal de cannabis en los domicilios investigados.

Se hicieron dos allanamientos.

Con las pruebas reunidas, se concretaron los allanamientos durante las primeras horas del lunes con la intervención de efectivos de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata y la participación de un grupo especial de la División Unidad Táctica de Intervención Federal (UTIF), debido a la complejidad de los objetivos.

El detenido fue trasladado a la sede de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata, donde quedó a disposición del magistrado interviniente: junto al otro imputado registran varios procesos penales previos.