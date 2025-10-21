Le pegaron cuatro tiros y escaparon en moto: identificaron a uno de los agresores, pero no lo encontraron

El avance de una investigación por el ataque a tiros que un joven de 22 años sufrió el pasado 7 de octubre en el barrio Las Heras por parte de dos sujetos que se desplazaban en moto permitió identificar a uno de ellos y realizar un par de allanamientos: el sospechoso no fue hallado y se ordenó su captura.

El hecho original que adelantó hace dos semanas 0223 se registró en la intersección de las calles Ceretti y Calabria cuando dos personas que se desplazaban en una moto Honda Tornado de color rojo le dispararon varias veces al joven que sufrió un disparo en el pie, dos en la pierna y uno en el abdomen que obligaron a su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Las tareas realizadas por personal de la comisaría decimosexta en la zona permitieron establecer que el hecho estaba relacionado directamente con el consumo de estupefacientes y se labraron actuaciones por el delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego que quedaron a cargo del fiscal Alejandro Pelegrinelli.

Tras el aval del Juez de Garantías Daniel De Marco, este martes personal de los Gabinetes Técnico Operativo de la mencionada dependencia con el apoyo de las comisarías tercera, quinta y grupo GAD allanó dos viviendas en los barrios Las Heras y Don Emilio, aunque no hallaron al sospechoso de 34 años.

Con el resultado negativo, se elevaron las actuaciones a la Unidad Funcional de Instrucción N°5 que dispuso insertar el pedido de captura del sospechoso mientras intenta identificar al otro agresor.