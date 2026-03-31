Último día: si hoy no tenés este trámite hecho, no podés circular en Mar del Plata

Este martes 31 de marzo marca el límite definitivo para que miles de conductores bonaerenses cumplan con la VTV obligatoria. El cronograma oficial establece que todos los vehículos con patentes terminadas en el número 3 deben renovar su oblea antes de que termine la jornada: circular con el permiso vencido a partir de mañana implica exponerse a controles de tránsito rigurosos en las principales avenidas y rutas provinciales. Por ello, es la fecha clave para evitar que un olvido administrativo se transforme en una complicación legal y financiera durante los próximos meses del año.

Las multas por tener la oblea vencida en la Provincia de Buenos Aires alcanzaron montos históricos este año debido al aumento de las Unidades Fijas. Actualmente, el costo por no contar con la verificación al día puede escalar hasta los $1.807.000, dependiendo de la gravedad y los antecedentes del infractor. Las autoridades confirmaron que no habrá prórrogas generales, por lo que el vencimiento de hoy rige con total rigurosidad para todos los autos y motos. Tener el turno gestionado previamente es la única defensa relativa ante un control policial, aunque no exime totalmente de la responsabilidad de portar el sticker.

Hay beneficios que se gestionan en el portal digital.

Cuánto cuesta el trámite de la VTV

Para quienes aún no realizaron el trámite, el costo actualizado para vehículos livianos se ubica en $97.057,65, mientras que las motos deben abonar un total de $38.823,06. Los jubilados que perciban menos de dos haberes mínimos y las personas con discapacidad cuentan con beneficios de gratuidad o descuentos del 50%. Es fundamental presentar el último recibo de haberes o el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento de presentarse en la planta verificadora elegida. Estos beneficios deben gestionarse idealmente de forma previa a través del portal oficial para agilizar la atención y garantizar la bonificación correspondiente.

El proceso de revisión integral dura menos de 30 minutos y supervisa elementos vitales como frenos, luces, dirección y la emisión de gases contaminantes. Si el vehículo es rechazado por fallas graves, el propietario dispone de 60 días corridos para reparar los desperfectos y reingresar sin cargo adicional. A su vez, se recomienda chequear el estado de los neumáticos y los cinturones de seguridad antes de asistir a la cita para asegurar una aprobación inmediata. No dejes pasar el reloj: hoy es el último llamado para que tu patente terminada en 3 esté en regla y segura.