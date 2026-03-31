Vuelven a extender la vida útil de taxis y evitan que más de 500 unidades queden fuera de servicio

El gobierno detalló que 507 unidades de taxis y 45 de remises tenían al 31 de marzo como fecha de vencimiento para operar.

El intendente Agustín Neme emitió este lunes un decreto donde extendió la vida útil de más de 500 unidades afectadas al servicio de taxis y remises, cuya vigencia vencía el 31 de marzo, en una decisión que ahora deberá ser convalidada por el Concejo Deliberante.

La medida se conoció mediante el Decreto 586/26 ante la inminencia de la caducidad del plazo de 10 años de vida útil con que cuentan los autos afectados al servicio, en una política que se viene implementando desde la salida de la pandemia en un contexto de crisis económica del sector.

Neme firmó el decreto, que ahora será girado al Concejo Deliberante para su convalidación..

Como lo vienen refiriendo la totalidad de las entidades representantes de trabajadores del volante, los titulares se encuentran con serias restricciones para la adquisición de unidades 0 km, de modo tal de cumplir con la Ordenanza 4.471 que establece la vida útil en 10 años.

El decreto firmado por Neme extiende por vía de excepción la vida útil hasta el 30 de junio de los modelos 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Según un informe del Departamento de Transporte, “existen 507 unidades habilitadas cuyo vencimiento de vida útil operará el 31 de marzo” en el caso de taxis, más 45 unidades destinadas a remises.

El intendente justificó el decreto en base a “la proximidad de la fecha de vencimiento de las habilitaciones y la necesidad de otorgar certeza a los titulares de las respectivas licencias de taxis y remises”.

El Concejo Deliberante ahora tendrá que ratificar el decreto de Neme.

La medida también se implementó vía decreto ad referéndum, dado que el propio Concejo Deliberante no sancionó una ordenanza autorizando la extensión de la vida útil por excepción, como lo solicitaron entidades del sector en los últimos meses. Al tratarse de una potestad legislativa, ahora el propio Concejo Deliberante deberá convalidar el decreto del Ejecutivo para que tenga plena validez.

Finalmente, en los considerandos del decreto el gobierno dio cuenta del “debate de fondo” que actualmente se está dando para modificar el plazo de vida útil establecido en la Ordenanza 4.471. Como parámetro, el proyecto que impulsa el propio Ejecutivo para regular las apps de transporte fija en 15 años la vida útil de las unidades, un plazo que en paralelo también solicitan taxistas y remiseros.