Más problemas para Ioma: sufrió un hackeo y advierten por estafas a los afiliados

En medio de las incesantes denuncias por la prestación del servicio, el Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) confirmó este lunes que sufrió un hackeo cibernético en las últimas horas que implica la filtración de algunos datos de sus afiliados.

Desde el organismo que conduce Homero Giles reconocieron que la amenaza se detectó cuando fue publicada por la firma Chronus Team, un grupo con antecedentes en México y América Latina que ya ha sido vinculado a filtraciones de datos de organismos públicos.

Desde Ioma minimizaron la situación y aseguraron que no implica la vulneración de datos personales sensibles ni afecta el funcionamiento de los sistemas, pero lo cierto es que el ataque sí afectó a los padrones de afiliación.

El grupo de hackers anunció que filtraría los datos de Ioma y otros organismos.

En el mensaje, el grupo afirmó que este martes haría una "megafiltración" de datos de al menos 17 instituciones. Más de dos millones corresponderían al Ioma.

Ante esta situación, la obra social inició las denuncias penales y otras acciones legales correspondientes ante la Comisión del ciberdelito para prevenir cualquier intento de estafa.

Filtración de datos del Ioma: cómo prevenir estafas

Desde la obra social aclararon que nunca solicitan información personal, claves, contraseñas, códigos de verificación, ni datos sensibles por teléfono, WhatsApp, redes sociales o mensajes no oficiales.

Existen falsos gestores que pueden contactarte con el fin de “actualizar el padrón”, “renovar credenciales” o “confirmar datos” para realizar traspasos fraudulentos o vaciar cuentas bancarias.

La Clave Fiscal (ARCA) y las claves bancarias son personales y no deben compartirse bajo ninguna circunstancia, incluso si la persona que llama o envía el mensaje afirma ser de IOMA o de una entidad asociada.

Cambiá tus contraseñas si sospechás que pudieron haber sido comprometidas y mantené actualizadas las medidas de seguridad de tus cuentas.

Verificá que cualquier comunicación provenga de direcciones de correo o números oficiales de Ioma o de las plataformas institucionales. Si tenés dudas sobre la autenticidad, contactá primero por los canales oficiales antes de compartir información.

No respondas a mensajes que soliciten actualizar datos o credenciales de forma inmediata, en especial si te presionan por teléfono o en redes sociales.