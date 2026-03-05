Otra vez un Uber: le robó a una conductora de aplicación pero lo atraparon

Un curioso hecho se registró en el barrio San Martín. Detuvieron a un joven de 20 años, lo entregó su abuela en la casa y la explicación del ladrón fue insólita: "le tendría que haber robado el auto, decí que soy bueno", vociferó.

El delincuentes se había tomado un Uber. Cuando llegó a destino, le mostró un cuchillo a la conductora y le robó el celular más dinero. En Lebensohn al 5600, un grupo de personas esperaba a la policía. Entre ellos una mujer de 42 años, la chofer. Contó lo sucedido y dónde había terminado el viaje.

Precisamente, en Fitte y Arana y Goiri. Allí los efectivos fueron a entrevistarse con la propietaria, una señora de 64 años. Reconoció ser la abuela del joven, dijo que estaba adentro de la casa y solicitó la intervención policial.

La pinza con la cual amenazó a la conductora.

Luego de resistirse e insultar a la policía, el ladrón de 20 años fue detenido. Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del doctor De La Canale, quien dispuso la formación de causa por “Robo agravado por el uso de arma impropia”, la notificación de los derechos del imputado conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y su traslado a sede judicial.